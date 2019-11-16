В Минске с 16 ноября изменится движение транспорта в связи со строительством 3-й линии метро

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 16 ноября до окончания работ (ориентировочно до 26 декабря) изменится движение городского пассажирского транспорта в связи с проведением работ по демонтажу механизированного тоннелепроходческого комплекса при строительстве 3-й линии метрополитена и закрытием ул. Жуковского на участке от ул. Могилевской до ул. Воронянского. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, движение автобусов №24 и маршруток №1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до остановки "Воронянского" будет организовано по ул. Московской, ул. Чкалова, ул. Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы №65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной будут двигаться по ул. Могилевской, ул. Володько в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке (включая остановку "Воронянского" в направлении конечного пункта "Городской Вал" по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского).

Автобусы №4Д на участке от ул. Володько поедут по ул. Воронянского, ул. Чкалова, ул. Московской, ул. Толстого в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Маршрутки №1024-ТК от остановочного пункта "Воронянского" проследуют по ул. Воронянского, ул. Чкалова, ул. Московской, ул. Толстого и далее по маршруту.-0-