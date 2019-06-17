В Минске с 17 июня запрещен левый поворот с проспекта Дзержинского на ул.К.Цеткин

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня в Минске запрещен левый поворот по проспекту Дзержинского на улицу К.Цеткин при движении со стороны транспортной развязки пр. Дзержинского - пер. Домашевский. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале столичная Госавтоинспекция, сообщает БЕЛТА.

Это сделано в целях увеличения пропускной способности на пересечении улицы Немига и улицы К.Цеткин по маршруту движения спортсменов по коридорам ll Европейских игр.

"Демонтированы дорожные знаки 5.8.1 (направления движения по полосам), установлены делиниаторы со столбиками, зачехлена дополнительная секция светофорного объекта налево и изменен график режима работы светофорного объекта", - сказано в сообщении.-0-