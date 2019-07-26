В Минске с 27 июля изменится движение транспорта из-за реконструкции газопровода на ул.Смоленской

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменится движение транспорта с 1.00 27 июля до 8.00 18 августа из-за реконструкции газопровода на ул.Смоленской, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Автобусы маршрутов №18, 26, 37, 39 от ул.Первомайской до ДС "Восточная" поедут по ул.Захарова, Андреевской, Пулихова с остановками "Андреевская" на временной площадке по одноименной улице. От ДС "Восточная" будут двигаться без изменений.

Автобусы №14 от ДС "Восточная" проследуют по ул.Пулихова, Первомайской, Ульяновской с оттянутым разворотом перед ул.Октябрьской, по ул.Ульяновской, Ленина и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "ст. м. Первомайская". В направлении ДС "Восточная" транспорт поедет без изменений.-0-