В Минске с 3 декабря возобновляется движение общественного транспорта по ул.Вирской

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершилась реконструкция ул. Брилевской от ул. Кижеватова до ул. Аэродромной, в связи с чем открывается движение по ул. Вирской под путепроводом пр. Жукова, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
Одновременно с 3 декабря вносятся изменения в работу пассажирского транспорта.
Троллейбусы маршрутов №№19, 27, 43, 51, 59, а также автобусы маршрутов №№40, 47С, 73 пойдут от ул. Казинца по новому участку ул. Брилевской, по ул. Вирской, Брилевской, Чкалова в обоих направлениях.
Для указанных маршрутов (за исключением автобусного маршрута №47С) за перекрестком с ул. Вирской при движении в направлении ул. Казинца предусматривается выполнение остановочного пункта "Вирская".
Подробные схемы движения транспорта можно найти на сайте предприятия.-0-