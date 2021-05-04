В Минске с 8 по 11 мая пустят доптранспорт к местам захоронений

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 8 по 11 мая пустят дополнительный транспорт к местам захоронений, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

К Западному кладбищу организуют маршрут №170Э. С 8 по 10 мая автобусы будут курсировать с 7.20 до 18.00, 11 мая - с 7.00 до 20.00. Помимо этого дополнительно введут экспрессный маршрут №970Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище" с режимом работы 10 мая с 8.00 до 18.00, 11 мая - с 7.00 до 18.00. Время ожидания отправлений - не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки - "АС Юго-Западная", "Ст.м. Петровщина", "Ст.м. Малиновка", "Малиновка-6".

Чтобы добраться до Колодищанского кладбища и кладбища Королев Стан, минчане смогут воспользоваться автобусным маршрутом №31 с режимом работы с 8 по 10 мая с 7.20 до 18.00, 11 мая - с 7.00 до 20.00. Также в этом направлении будет доступен дополнительный экспрессный маршрут №972Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище". Его режим работы 10 мая - с 8.00 до 18.00, 11 мая - с 07.00 до 18.00. Время ожидания отправлений - не более 15 минут. Остановочные пункты для посадки - "ДС Уручье-2", "Ст.м. Уручье". В этих же местах, только 11 мая с 7.20 до 18.20, организуют дополнительный пригородный маршрут №275Э "ДС Уручье-2 - Королев Стан". Кроме того, 11 мая с 07.00 до 17.00 будет увеличено количество троллейбусов на маршруте №41.

До Михановичского кладбища можно будет добраться автобусом №5Э с режимом работы с 8 по 10 мая с 6.15 до 18.00, а 11 мая - с 6.15 до 20.00. Также к месту захоронений организуют дополнительный экспрессный маршрут №975Э "Ст.м. Автозаводская - Кладбище Михановичи" с режимом работы 10 мая - с 8.00 до 18.00, 11 мая - с 7.00 до 18.00, время ожидания отправлений - не более 15 минут от остановочных пунктов "Ст.м. Автозаводская", "Ташкентская", "ДС Чижовка".

Только 11 мая с 7.00 до 18.00 транспортники столицы запустят дополнительный экспрессный маршрут №971Э "ДС Запад-3 - Кладбище Михановичи" от остановочных пунктов "ДС Запад-3", "Малиновка-6". Также с 7.00 до 17.00 будет организован автобусный маршрут №3С "ДС Чижовка - Вокзал", а также увеличено количество автобусов на маршруте №148С и троллейбусов на маршруте №92.

К Северному кладбищу пустят маршруты №68 и №109. С 8 по 10 мая автобусы будут курсировать с 7.15 до 18.00, а 11 мая - с 7.00 до 20.00. Помимо этого введут дополнительный экспрессный маршрут №973Э "ДС Запад-3 - Северное кладбище" с режимом работы 10 мая - с 8.00 до 18.00, 11 мая - с 7.00 до 18.00 и временем ожидания отправлений не более 15 минут на остановочных пунктах "ДС Запад-3", "Ст.м. Каменная горка".

11 мая с 7.00 до 18.00 организуют дополнительные маршруты №974Э "Кульман - Северное кладбище" (от остановочного пункта "Кульман"), № 979Э "ДС Карбышева - Северное кладбище" (от остановочного пункта "ДС Карбышева"), №977 "1-е ворота - 2-е ворота" (Северное кладбище) от остановочных пунктов "1-е ворота", "2-е ворота". Также только в этот день автобусы маршрута №19 "ДС Карастояновой - Слепянка" будут в обоих направлениях следовать по ул.М.Богдановича, пл.Бангалор, ул.Орловской, ул.Карастояновой. С 7.00 до 17.00 будет увеличено количество автобусов на маршрутах №29, №921, троллейбусов на маршрутах №2, №46 и трамваев на маршруте №11.

К Чижовскому кладбищу можно будет добраться автобусами, следующими по маршруту №94С. С 8 по 10 мая они будут курсировать с 8.00 до 18.00, 11 мая - с 7.00 до 20.00 от остановочных пунктов "АС Автозаводская", "Ст.м. Могилевская", "ДС Чижовка".

Также 11 мая с 7.00 до 17.00 организуют автобусные маршруты №3С "ДС Чижовка - Вокзал", будут увеличено число автобусов на маршруте №148С.

До кладбище "Лесное" пустят автобус №178Э с режимом работы с 8 по 10 мая по расписанию выходного дня, 11 мая по расписанию, с интервалом движения 30 мин.

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