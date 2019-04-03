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В Минске с бездетного дворника незаконно удерживали алименты, вмешалась прокуратура

Регионы 03.04.2019 | 09:49
Фото из архива
Фото из архива

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с бездетного дворника незаконно удерживали алименты. Разобраться в ситуации помогла прокуратура. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации столичной прокуратуры.

Прокурор Октябрьского района Минска Юрий Трайковский проводил выездной прием осужденных к ограничению свободы. "К нему обратился 45-летний мужчина, который рассказал об ошибочном взыскании с него алиментов. При отбытии наказания он устроился дворником в ЖЭУ, а когда получил расчетный листок, увидел удержания. Однако мужчина никогда не был женат и детей у него нет. Самостоятельно разобраться в ситуации ему не удалось, поскольку в бухгалтерии на его просьбу показать исполнительный лист ответили отказом", - рассказали суть дела в службе информации.

Прокурор принял от мужчины заявление и организовал проверку. "Согласно исполнительному листу, полученному из территориального отдела принудительного исполнения, должником значился не заявитель, а его родной брат, который в данном ЖЭУ никогда не работал. Фамилия и отчество у братьев совпадали, но имя и даты рождения были разными. Ненадлежащая работа с документами привела к тому, что с заработной платы дворника незаконно удержали более Br130", - отметили в прокуратуре.

Юрий Трайковский вынес предписание директору ЖЭУ, в котором потребовал незамедлительно устранить нарушения и вернуть противоправно удержанные деньги. По требованию прокурора бухгалтер ЖЭУ привлечен к дисциплинарной ответственности.

После получения ответа мужчина оставил в Книге замечаний и предложений благодарность прокурору района и работникам прокуратуры за помощь в защите его прав.-0-

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Минск, прокуратура
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