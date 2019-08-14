В Минске с начала года 22 молодых человека при содействии службы занятости открыли собственное дело

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года при содействии службы занятости 22 молодых человека открыли собственное дело, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала года 22 молодых человека в возрасте до 31 года в Минске при содействии службы занятости открыли собственное дело. Это торговля, строительные, электромонтажные и другие ремонтные работы, парикмахерские услуги, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, производство и ремонт мебели. Также безработные организовывали ремесленную деятельность", - рассказала Татьяна Кудевич.

По ее словам, молодые люди очень мобильны, самое главное - оказать им необходимую помощь на начальном этапе. "Мы в первую очередь такую молодежь отправляем на курсы "Основы предпринимательской деятельности". Главное - сориентироваться в виде деятельности, которую ты собираешься открыть, обладать нужными знаниями. К примеру, можно начать ремесленную деятельность, если есть творческие способности. Кроме того, мы также выдаем безвозмездную субсидию на открытие собственного дела - почти Br2,5 тыс.", - отметила зампредседателя.-0-