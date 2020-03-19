19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года открыто 100 новых объектов бытового обслуживания. Об этом сегодня сообщила журналистам начальник отдела организации и развития бытовых и гостиничных услуг Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Анастасия Макарская, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице бытовые услуги оказывают 8,6 тыс. субъектов, из них почти 4,2 тыс. - индивидуальные предприниматели и 4,4 тыс. - юридические лица. Более 3 тыс. субъектов оказывают услуги с выездом на дом, т.е. стационарного объекта у них нет, - сказала Анастасия Макарская. - С начала этого года в Минске открыто уже 100 объектов бытового обслуживания и создано свыше 300 рабочих мест. В прошлом году открыто 570 объектов и создано почти 2,36 тыс. рабочих мест".

Услуги парикмахерских и по ремонту и техобслуживанию автотранспорта наиболее популярны, поэтому такие объекты развиваются особенно активно. От общего количества они составляют 25% и 23% соответственно. Также появляется все больше салонов красоты, СПА-центров, салонов татуажа, сервисных центров.

В целом сеть стационарных объектов насчитывает 7,1 тыс. В сфере бытового обслуживания занято 36 тыс. работников, это гораздо выше нормативных требований - рынок насыщен.

По словам Анастасии Макарской, объем платных бытовых услуг населению в минувшем году составил Br442 млн (по всей республике - Br1089 млн), или 6,6% в общем объеме платных услуг населению. Это процент сопоставим с платными услугами в области образования, медицины.-0-

Число самозанятых в бытовом обслуживании населения Минской области за год удвоилось Самозанятые стремятся занять свою нишу в наиболее перспективном и высокодоходном виде деятельности - парикмахерских услугах, индустрии красоты (прирост в два раза).

Минимум 20 районов Минской области к 2025 году получат свой мобильный "дом быта" В таком пункте предусмотрено рабочее место парикмахера, есть возможность принимать и выдавать заказы, обеспечить розничную торговлю. Причем, в комфортных условиях как для работников, так и для клиентов. По сути это своеобразный "дом быта" на колесах.