В Минске с начала года трудоустроено более 4 тыс. учащейся и студенческой молодежи

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года трудоустроено более 4 тыс. представителей учащейся и студенческой молодежи, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе-июле оказано содействие в трудоустройстве 3 921 гражданину в возрасте 16-30 лет, в том числе 261 безработному (это 34,1% от нуждающихся в содействии занятости молодых безработных). В основном наша молодежь в свободное от учебы время ориентируется на трудоустройство официантами, барменами, подсобными рабочими, грузчиками (но это уже больше касается 18-летних). Заработная плата от Br450, есть и Br600. Я считаю, что молодежь на сегодняшний день может найти себя на рынке труда", - сказала Татьяна Кудевич.

По ее словам, удельный вес выпускников высших учебных заведений, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования среди зарегистрированных в качестве безработных составляет менее 2%. "Как правило, мы такой молодежи предлагаем различные программы активной политики занятости. В первую очередь, трудоустройство на свободные рабочие места по полученной специальности или профессии, в том числе организацию самозанятости. На период поиска работы мы предлагаем молодежи участие в общественных оплачиваемых работах. Самое главное - это мотивация и желание самого безработного", - отметила зампредседателя комитета.

Татьяна Кудевич добавила, что молодые люди в среднем находят работу за 2-2,5 месяца.-0-