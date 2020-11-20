20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года в ДТП пострадали 43 ребенка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За 10 месяцев в столице в ДТП трое детей погибли. 27 травмированных детей - пешеходы.

Например, вечером 19 ноября произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель автомобиля "Шкода" ехал по улице Седых со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Калиновского. Он наехал на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель после ДТП повез мальчика в поликлинику, а затем - в больницу, после чего уехал. Сотрудники ГАИ установили местонахождение водителя, который с признаками алкогольного опьянения находился дома. Мужчина задержан. Проводится проверка.

За оставление водителем места ДТП предусмотрен штраф от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления сроком до 2 лет. Водителя, который заведомо оставил потерпевшего в опасном для здоровья или жизни состоянии, привлекут к уголовной ответственности.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость, предоставлять преимущество в движении пешим участникам, а также учитывать погодные условия. В ведомстве напомнили, что родителям нужно постоянно обсуждать со своими детьми правила поведения на улице, рассказывать, какие опасности могут подстерегать его на дороге. Помимо этого, стоит приобрести детям световозвращающий элемент.-0-