В Минске с начала года в ДТП с участием мототранспорта 3 человека погибли, 21 травмирован

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года произошло 22 ДТП с участием мототранспорта, в которых 21 человек получил травмы и трое погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Столичная Госавтоиспекция усилила контроль за мотоциклистами. Республиканская профилактическая акция продлится до 26 июля. В этот период запланированы мероприятия, направленные на разъяснение правил безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, формирование взаимовежливых отношений с другими участниками дорожного движения. Будет организована профилактическая работа по повышению дисциплинированности и культуры вождения владельцев мототранспорта", - рассказали в ГАИ.

Предусмотрено проведение рейдовых мероприятий с использованием гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей. Сотрудники ГАИ проведут профилактическую отработку улиц для предупреждения и пресечения нарушений. Экипажи ориентированы на выявление нетрезвых водителей, водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта с конструктивными изменениями и не зарегистрированного в установленном порядке.-0-