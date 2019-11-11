В Минске с начала года выявили около 650 нарушений в области охраны окружающей среды

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома с начала года выявил около 650 нарушений в части наведения порядка на земле, были составлены протоколы на сумму Br88,5 тыс., сообщили БЕЛТА в учреждении.

Комитет провел 1480 контрольных мероприятий, во время которых было обнаружено 649 нарушений, направлено 335 информационных писем, выдано 296 рекомендаций.

Особое внимание при обследованиях уделяется наличию несанкционированных свалок отходов на территории предприятий и организаций столицы, в придорожных полосах, местах отдыха, а также обустройству мест сбора отходов с территории кладбищ, приведению в надлежащее состояние мемориальных комплексов, обращению со вторичными материальными ресурсами.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси по заказу Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды оценил динамику экспансии и эффективности проводимых мероприятий по ограничению распространения и численности наиболее опасных инвазивных видов растений. На сайте plantcadastre.by можно ознакомиться с интерактивными картами распространения борщевика Сосновского, золотарника канадского, эхиноцистиса лопастного на территории Минска.

"Вопросы, связанные с наведением порядка на земле, находятся на постоянном контроле в комитете и Минском горисполкоме. Целенаправленная работа по наведению порядка на земле и обустройству территории будет продолжена", - отметили в комитете.-0-