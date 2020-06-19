В Минске с начала июня выявлено 213 нарушений правил стоянки и остановки большегрузов

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала июня в столице выявлено 213 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств массой свыше 3,5 т - грузовиков, автобусов, колесных тракторов и самоходных машин. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Больше всего таких нарушений обнаружено во Фрунзенском районе Минска.

"В 120 случаях нарушения были оценены как не столь значительные, и виновники отделались устными замечаниями. К административной ответственности привлечены 93 нарушителя", - уточнили в столичной мэрии.

Когда не удавалось найти сведения о водителях грузового транспорта, применялись блокираторы колес, чтобы нарушители не ушли от ответственности. Такая мера использовалась в Минске около 30 раз.

Мингорисполком напоминает, что с 1 июня в столице усилен контроль за соблюдением водителями крупногабаритных транспортных средств правил остановки и стоянки. Особое внимание уделяется участкам, где такая техника несет реальную угрозу: закрывает дорожные знаки, пешеходные переходы, светофоры, стоит возле учреждений образования.-0-