В Минске с начала снегопадов вывезено 36,7 тыс. куб.м снега

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городские дорожные службы работают в усиленном режиме, с начала обильных снегопадов в Минске вывезено 36,7 тыс. куб.м снега, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

С последней недели декабря на улицы столицы начали выводить больше единиц спецтранспорта. Первыми расчищаются проспекты, центральные улицы, затем процесс смещается в районы столицы. В круглосуточном режиме ведется уборка проезжей части, пешеходных зон, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, остановочных пунктов. Особое внимание - мостам и путепроводам, на которых имеются уклоны и подъемы.

"Постепенно выводили все больше техники, сегодня в среднем в сутки работает 730 единиц. При этом часть спецтехники (для расчистки, обработки дорожного покрытия) уже не задействована, она отправлена на техническое обслуживание. Но используется больше грузовиков, в том числе привлеченных самосвалов - активно работаем по вывозу снега. Особенно в районах - на проспектах в основном уже завершаем. С начала обильных снегопадов вывезено 36,7 тыс. куб.м снега. Это данные на сегодняшнее утро. А всего с начала сезона - 39,2 тыс. куб.м, - рассказал Владимир Латушкин. - У шести районов есть площадки для временного складирования снега, а также на снегосплавной пункт на ул. Машиностроителей, услугами которого пользуются Ремавтодоры Заводского, Ленинского и Партизанского районов".

В борьбе с гололедом и гололедицей, на расчистке пешеходных связей от снега в Минске задействованы в сутки 730-750 рабочих. "Это большое количество. Хотя людей всегда мало, потому что все столичные жители хотят, чтобы в их районе убрали поскорее. Влияет и эпидемиологическая обстановка - кто-то болеет", - добавил Владимир Латушкин.

Дорожники обрабатывают поверхность проезжей части и пешеходных связей реагентами. "Здесь основное влияние оказывают температурный режим и интенсивность движения. Соль иногда при небольших температурах работает лучше. Главные улицы стараются обрабатывать солью, чтобы оставлять меньше грязи. Песко-соляные смеси больше используют на улицах с малым движением, в частном секторе. Но каждый район решает самостоятельно, на каких участках чем работать", - уточнил заместитель гендиректора предприятия.

Также "Горремавтодор Мингорисполкома" обращается к водителям с просьбой не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники и не вклиниваться в колонны машин дорожных служб. Также следует обращать внимание на знаки, предупреждающие о проведении уборки улиц, которые дорожники устанавливают заблаговременно. Чтобы расчистка снега проходила быстро и качественно, не стоит парковать автомобили там, где запланирована такая работа.-0-