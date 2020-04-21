В Минске с санкции прокуроров трех человек принудительно проверили на COVID-19

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Заводского и Фрунзенского районов Минска санкционировали принудительное медицинское освидетельствование в стационаре трех человек, поскольку было достаточно оснований полагать наличие у них инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Такую информацию разместила Генпрокуратура в своем аккаунте в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Основанием для выдачи санкций стали заключения врачебно-консультационных комиссий, а также тот факт, что граждане уклонялись от госпитализации во время противоэпидемиологических мероприятий.

В Генпрокуратуре пояснили, что принудительное медосвидетельствование - мера, помогающая упредить распространение социально опасных заболеваний, к которым отнесена и инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19.

Государственная организация здравоохранения в подобных случаях выносит заключение о необходимости принудительного медосвидетельствования и направляет в органы прокуратуры по месту жительства (пребывания) гражданина. Прокурор дает санкцию на принудительное освидетельствование и направляет материалы в медучреждение и территориальный орган внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел помогают доставить человека в организацию здравоохранения.

Столичная прокуратура напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать законодательство, регулирующее предотвращение распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.-0-