В Минске сдан в аренду почти 1 млн кв.м госплощадей

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сдано в аренду более 987 тыс. кв.м государственных площадей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

По результатам анализа сведений об использовании зданий, сооружений, изолированных помещений, находящихся в госсобственности, представленных субъектами Единого реестра государственного имущества, эффективность использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Минска, на 1 апреля составила 98,5% (за аналогичный период 2020 и 2019 годов - 98,8% и 98,4% соответственно). "Это является достаточно весомым показателем и свидетельствует о высокой эффективности использования коммунальных площадей", - подчеркнули в пресс-службе.

На начало второго квартала Минск является собственником более 10,2 млн кв.м недвижимости, из которых самими организациями используется более 71% площадей, сдано в аренду 9,6%, около 3,7% передано в безвозмездное пользование.

Всего за три месяца 2021 года получено денежных средств за предоставленные в аренду нежилые помещения на общую сумму Br32,85 млн.

Вместе с тем сложная эпидемиологическая обстановка в республике сказалась на размере задолженности арендаторов по арендной плате. На 1 апреля она составила Br12 млн.

Информация о недобросовестных арендаторах регулярно актуализируется и размещается на интернет-сайте Мингорисполкома, что позволяет понуждать их к сокращению размеров долга.-0-