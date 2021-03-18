18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня будет ограничено движение на Партизанском проспекте. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 19.00 до 22.00 вблизи дома 34 по проспекту Партизанскому в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение в обоих направлениях", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-