В Минске сегодня ограничат движение на 24-м км внутреннего кольца МКАД

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 24-м км внутреннего кольца МКАД сегодня с 14.00 до 15.30 запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на этом участке дороги, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В указанное время на этом участке дороги со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского будет ограничено движение.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-