В Минске сегодня ограничат движение транспорта на улице Орловской

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на улице Орловской в Минске ограничат движение транспорта в связи с проведением следственного эксперимента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

"Сегодня с 22.00 до 23.45 вблизи дома №23 на улице Орловской в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет полностью ограничено движение", - говорится в сообщении.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-