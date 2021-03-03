В Минске сегодня ограничат движение транспорта в направлении улиц Богдановича и Селицкого

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с 20.00 до 22.00 на 14-м км Смиловичского тракта со стороны поселка Сосны в Минске запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП на этом участке дороги. Из-за этого будет ограничено движение в направлении ул.Селицкого, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"С 20.30 до 21.30 вблизи дома №3 на ул.Немига также запланировано проведение следственного эксперимента. В связи с этим будет частично ограничено движение в направлении ул.Богдановича", - отметили в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом обстоятельств.-0-