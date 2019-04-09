В Минске сегодня отключают отопление в административных зданиях и на предприятиях

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня прекращается подача тепла в общественные и административные здания, на предприятия и другие объекты Минска. Соответствующее решение №1040 принял Мингорисполком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городской мэрии.

Как сказано в документе, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 Технического кодекса установившейся практики "Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии" Мингорисполком решил завершить с 9 апреля отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов.

По законодательству облисполкомы и Мингорисполком принимают решение об отключении отопления, когда в течение пяти дней среднесуточная температура удерживается на отметке плюс 8 градусов и выше. В этом случае сначала отключают отопление в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь - в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т.д.).-0-