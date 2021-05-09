9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Некоторые из них будут открыты до позднего вечера: в Лошицком парке - до 17.00, в парке им. Павлова, парке Курасовщина ГЦ "Солнечная долина", Центральном детском парке им. М.Горького, парке экстремальных видов спорта (ул.Столетова, 1), Комаровском сквере, парке им. Уго Чавеса, парке 60-летия Октября - до 18.00, в парке им.Челюскинцев - до 20.00, сквере им. Я.Купалы - до 21.00, на ул.Ташкентской, 19 - до 22.00, у Дворца спорта - до 23.00.

"Приглашаем всех минчан принять участие в праздничных гуляньях", - говорится в сообщении.-0-