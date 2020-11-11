В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Денисовской

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня будет ограничено движение на ул.Денисовской, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 17.00 до 18.00 вблизи дома №39 на ул.Денисовской запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении ул.Маяковского", - говорится в сообщении.

Следователи просят водителей заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-