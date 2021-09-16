В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Малинина

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня будет временно ограничено движение на улице Малинина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
С 11.00 до 13.00 вблизи дома №3 по улице Малинина в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-