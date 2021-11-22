В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Притыцкого

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно ограничат движение на ул.Притыцкого, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
В ведомстве рассказали: "22 ноября с 22.00 до 23.00 вблизи дома №40 на ул.Притыцкого в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение".
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-