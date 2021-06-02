В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Уманской

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на улице Уманской. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 16.00 до 18.00 вблизи дома №54 на улице Уманской запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет частично ограничено движение в направлении улицы Железнодорожной", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации. -0-