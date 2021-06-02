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02 июня 2021, 15:41

В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Уманской

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на улице Уманской. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 16.00 до 18.00 вблизи дома №54 на улице Уманской запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет частично ограничено движение в направлении улицы Железнодорожной", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации. -0-

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