В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Ванеева

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске будет ограничено движение на улице Ванеева, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

С 15.00 до 17.00 вблизи дома 42/10 по улице Ванеева запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение в направлении улицы Денисовской.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-