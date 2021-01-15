В Минске сформирован 2-месячный запас СИЗов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В организациях здравоохранения Минска сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

"В столице сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты - более 15 млн предметов - масок, перчаток, защитных костюмов и очков, респираторов, бахил и других изделий", - отметили в отраслевом профсоюзе. В частности, запас медицинских перчаток составляет более 9 млн, одноразовых масок - 3 млн. Еженедельно столичным медикам поставляют около 1 млн единиц СИЗов.

Вместе с тем резервный запас средств защиты работников здравоохранения в целом по регионам за неделю снизился в среднем на 3-7%. В некоторых областях снижение по некоторым позициям составило 10% и более. Это касается Гомельской, Минской и Могилевской областей. В областных организациях здравоохранения создан месячный резерв.

В профсоюзе пояснили, что благодаря резервному запасу медработники полностью обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции. Запасы пополняются без задержек, поставки СИЗов ни разу не были приостановлены.

Сегодня в организациях системы Минздрава насчитывается 880 тыс. единиц санитарной одежды, свыше 15 млн медицинских одноразовых масок, 180 тыс. защитных очков, 1,4 млн респираторов, более 19 млн медицинских перчаток.-0-