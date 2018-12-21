В Минске скорректирован бюджет на 2018 год: допсредства направят на ЖКХ, спорт и погашение кредитов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорсовет решил перераспределить средства бюджета этого года, дополнительно направив их в сферу ЖКХ, организацию спортивных мероприятий, погашение кредитов по инвестпрограмме и др. За внесение соответствующих изменений и дополнений в решение Мингорсовета №369 "О бюджете города Минска на 2018 год" депутаты проголосовали сегодня на очередной сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из анализа фактического исполнения бюджета за истекший период, предлагаемая корректировка доходной части бюджета касается уточнения плановых показателей по отдельным доходным источникам без изменения общего объема планируемых доходов, - пояснил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев. - Проект изменений включает перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и видами бюджетной классификации расходов бюджета".

За счет перераспределения средств предложено дополнительно направить деньги на финансирование ЖКХ. "В том числе Br4,6 млн - на текущее содержание улично-дорожной сети, Br3 млн - на текущее содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения, Br1,6 млн - на капитальный ремонт жилфонда, Br893 тыс. - на расходы по иллюминационному и архитектурному освещению. Перераспределены средства между КУП ЖКХ районов для обеспечения финансирования капитального ремонта и замены лифтов", - уточнил Алексей Афанасьев.

На проведение спортивных мероприятий для обеспечения необходимого тренировочного процесса дополнительно выделяется Br980 тыс.

Кроме того, на основании обращений организаций-заказчиков по строительству и предложения профильного комитета Мингорисполкома перераспределяются бюджетные ассигнования между разделами, подразделами и видами бюджетной классификации расходов бюджета, предусмотренных инвестиционной программой Минска на 2018 год. Для погашения кредитов, выданных банками под гарантию Мингорисполкома на финансирование объектов строительства, дополнительно предложено выделить Br92 млн.

Также установлен резервный фонд в сумме Br7,8 млн для своевременного финансирования объектов инвестпрограммы. Внесены и некоторые другие изменения.

В целом, по словам Алексея Афанасьева, поступления доходов в бюджет Минска на сегодняшний день сложились на уровне 93% от запланированных. Расходы профинансированы на сумму 4 млрд - 84% годового плана. "С учетом вносимых изменений объем городского бюджета на 2018 год составит: по доходам - Br4 млрд 601 млн, по расходам - Br4 млрд 829,9 млн. Дефицит останется без изменений", - заключил он.-0-