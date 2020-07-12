В Минске снижается травматизм на дорогах - ГАИ

12 июля, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. В Минске на дорогах наблюдается снижение травматизма, погибших в ДТП стало меньше, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

"В настоящее время наблюдается снижение травматизма. Погибших в ДТП стало намного меньше. Основная масса аварий - в которых нет пострадавших, часть из них разрешается посредством европротокола. Поэтому мы можем говорить, что резонансные аварии происходят редко. И цель нашей работы - делать все возможное, чтобы их становилось еще меньше", - отметила Александра Попова.

Основной всплеск происшествий происходит утром и вечером, когда люди едут на работу и возвращаются с нее. Также на частоту ДТП влияют сезон и погодные условия.

"О том, что совершенно преступление, правонарушение или дорожно-транспортное происшествие, нам сообщают как сами граждане, так и служба 102. Мы регистрируем эту информацию и направляем ее наряду Госавтоинспекции, который находится поблизости, - рассказал старший инспектор оперативно-дежурной службы УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шестаков. - Как правило, это небольшие происшествия без пострадавших. Когда большой поток транспорта, скорость движения уменьшается в соответствии с пропускной возможностью улиц".

Задача сотрудников дежурной службы - обеспечивать координацию всех подразделений ГАИ. Они передают информацию нарядам для оперативного выезда на место ДТП, регулирования движения в местах, где оно затруднено. Однако не всегда звонки в дежурную службу связаны с происшествиями на дорогах. Инспекторы также информируют людей по различным вопросам: как снять машину с учета, обменять водительское удостоверение и т.д.

12 июля сотрудники оперативно-дежурных служб отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день в 1966 году было принято решение о придании самостоятельного статуса подразделению в структуре органов внутренних дел БССР. Спустя годы дежурная служба превратилась в жизненно важный элемент всей правоохранительной системы.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома