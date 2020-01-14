В Минске составили топ-20 самых популярных фильмов 2019 года

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены 20 самых популярных фильмов 2019 года, в топ вошли картины разных жанров российского и зарубежного производства. Об этом сообщила журналистам начальник отдела репертуарного планирования и прогнозирования УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Ольга Боговарова, передает корреспондент БЕЛТА.

На первом месте "Мстители. Финал", на втором - "Джокер", на третьем - "Король Лев".

Четвертое место в рейтинге занимает "Малефисента: Владычица тьмы", пятое - "Холодное сердце 2", на шестом месте расположилась картина "Как приручить дракона", на седьмом - "Тайная жизнь домашних животных", на восьмом - "Человек-паук: Вдали от дома", на девятом - "Оно 2". Замыкает десятку "Капитан Марвел".

Одиннадцатую позицию топа заняла картина "Однажды в Голливуде", 12-ю - "Алладин", 13-ю - "Форсаж: Хоббс и Шоу", 14-ю - "Семейка Аддамс", 15-ю - "Зеленая книга", 16-ю - "Т-34", 17-ю - "Ford против Ferrari", 18-ю - "Полицейский с Рублевки", 19-ю - "Джуманджи: Новый уровень", 20-ю - "Звездные войны".

Начальник отдела обратила внимание, что в прошлом году в прокат было выпущено достаточное количество фильмов белорусского производства: "Черный пес", "Война. Остаться человеком", "Упыри", "Двойка", "Сашин ад", "Ржавые твари" и др. "Приглашали самые разнообразные компании, чтобы дать возможность нашим молодым киномотографистам заявить о себе, дать площадки для работы ", - отметила Ольга Боговарова.

Из белорусских новинок этого года в кинопрокат выйдет картина "Авантюры Прантиша Вырвича": 19 марта как киноверсия, а затем 4-серийный игровой фильм. Во второй половине сентября презентуют "Купалу".

"В прокате будет много анимации, игровых и документальных картин. Из коммерческого кино отдельно выделяем анимацию, которая пользуется спросом как у детей, так и взрослых. За зимние каникулы кинотеатры посетили около 35 тыс. детей - это очень хороший показатель. В прошлом году их число составляло 23 тыс. Смотрим, чтобы как можно больше картин было для этой аудитории", - подчеркнула представитель "Киновидеопроката".-0-