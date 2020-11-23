В Минске сотрудники ГАИ спасли кошку, застрявшую в нише грузовика

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ спасли кошку, застрявшую в нише грузового авто. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 16.00 сотрудники ГАИ, двигаясь по улице Лермонтова за грузовым автомобилем, увидели, что из-под ниши грузового автомобиля выглядывает кошка. Инспектор ОГАИ МОБ Московского РУВД включил маячки красного и синего цвета и попросил водителя грузовика остановиться справа у обочины. Сотрудники ГАИ попытались помочь выбраться животному - кошка испугалась и самостоятельно выскочила на дорогу", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники ГАИ поймали животное, уточнили у водителя, откуда он двигается и где кошка могла попасть в нишу прицепа. После чего отвезли ее обратно во двор.-0-