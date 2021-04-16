В Минске создадут реестр площадок, где постоянно нарушаются санитарные нормы

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории Минска поручил санитарной службе столицы создать реестр площадок, постоянно нарушающих санитарные нормы и правила, чтобы принять в отношении них более жесткие меры, передает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшую неделю в Минске проверили санитарное состояние 2,7 тыс. объектов, нарушения выявлены на 221 территории. По большей части проблемы обнаружены на строительных площадках, промышленных предприятиях, ГСК и СТО. Ряд лиц привлечен к административной ответственности, выданы рекомендации для устранения нарушений.

"Все субъекты хозяйствования должны соблюдать санитарный порядок, необходимо сокращать количество тех, кто этого не делает. В особенности надо проводить серьезную работу в отношении злостных нарушителей", - сказал Александр Дорохович. Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома, ответственность в определенных случаях может дойти вплоть до освобождения от должности руководителя предприятия, на территории которого постоянно выявляются санитарные нарушения.-0-