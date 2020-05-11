В Минске создали большую раскраску с достопримечательностями столицы

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской столице выпустили большую раскраску Минска с образовательным уклоном под названием "Ваў, размаляваў!", сообщили БЕЛТА ее создатели.

На создание раскраски ушло несколько месяцев. Ее формат - А0, 84 см на 119 см. Это половина двухметровой стены. В ней изображено более 20 достопримечательностей Минска: памятник Якубу Коласу, Красный костел, музей истории Великой Отечественной войны и другие. Выбор неслучайный, поскольку создатели ориентировались на образовательный аспект. "В мировых системах образования, к примеру, STEAM, уделяется большое внимание тесной связи с окружающим миром и командной работе совершенно разных по характеру людей. На это мы сделали упор при создании раскраски. Дети смогут раскрашивать ее со своими друзьями или вместе с родителями, параллельно обсуждая историю достопримечательностей. Проект понравится и взрослым", - пояснила одна из создателей раскраски Диана Хачатурян.

Похожие работы есть в России, Великобритании, Армении и Франции. Создатели проекта хотели через иллюстрации показать свое видение столицы Беларуси.

Авторы уверены, что через подобный путеводитель прививается любовь к родному городу, его архитектуре и людям. "В раскраске чувствуется атмосфера Минска, Беларуси: музыканты у Ратуши, образ Гусляра из графити на Октябрьской, ручник. Энергетику этого города не перепутаешь ни с каким другим", - добавила Диана Хачатурян. Реализовывать раскраску планируется через социальные сети, в перспективе - через торговые центры и интернет-магазины.-0-