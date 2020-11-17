В Минске создан более чем двухмесячный запас масок

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запаса масок в аптечной сети Минска хватит более чем на 2 месяца. Он постоянно пополняется, как и контролируется наличие других средств индивидуальной защиты, лекарств. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

После 12 ноября в городе ведется активный мониторинг: администрации районов столицы, санслужба, комитет по образованию и другие ответственные структуры и службы по своим направлениям отслеживают соблюдение масочного режима.

"Мы видим, что люди сознательно отнеслись к этому. Сегодня и в общественном транспорте подавляющее большинство находится в масках. В торговых объектах люди надевают маски. Это правильно: они понимают, что это их собственная безопасность и безопасность окружающих, близких людей. Хотелось бы, чтобы меры исполнялись полностью. Контроль возложен на руководителей организаций и предприятий", - сказал Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев

Он добавил, что одна из важных задач балансодержателей и владельцев объектов - чтобы у посетителей была возможность приобрести маску в случае, если они ее забыли. "Ведется мониторинг наличия масок в аптечной сети, - отметил глава Мингорисполкома. - Маски у нас закуплены в достаточном количестве - более чем двухмесячный запас в городе. И мы его постоянно пополняем. Это можно сказать и о других средствах индивидуальной защиты. Кроме того, на постоянном контроле находятся закупки лекарств. В полной мере аптеки обеспечены всем необходимым".

Также свыше 40% жителей Минска уже прошли сезонную вакцинацию от гриппа. На этом делается особый акцент, поскольку, как утверждают медики, иммунитет от гриппа позволяет в случае заражения COVID-19 легче переносить это заболевание.-0-