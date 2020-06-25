В Минске создана рабочая группа по расследованию произошедшего с водой в столице

Во время брифинга

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске создана рабочая группа по объективному и всестороннему расследованию ситуации, произошедшей с водой в двух районах столицы. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске создана рабочая группа по объективному и всестороннему расследованию того, что произошло, чтобы сделать соответствующие выводы и впредь не допустить подобного", - сказал Александр Дорохович.

Александр Дорохович

По оперативной информации, 111 ранее проблемных домов уже имеют воду, которая не имеет запахов и каких-то отклонений.

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С утра в детсады двух районов Минска доставлено примерно по 300 л воды Также налажено взаимодействие с администрациями районов, идет оперативное реагирование и подвоз питьевой воды туда, где возникает потребность.

В Минске в скорую из-за употребления некачественный воды обратились 15 человек "За вчерашние сутки мы выехали к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с употреблением воды", - сказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

Минздрав рекомендует пока не пить воду из крана "Мы рекомендуем все-таки воздержаться от употребления воды, пока мы точно не будем знать, что вода в разводящей сети полностью соответствует требованиям по всем показателям", - отметила Наталья Жукова.