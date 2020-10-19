В Минске создано 720 бригад для наладки систем отопления в жилфонде

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня во время оперативного совещания поручил коммунальным службам в кратчайшие сроки удовлетворить все заявки, которые поступили в контакт-центр ЖКХ Минска по вопросам отопления. Об этом информирует Telegram-канал "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Мэр столицы добавил, что в городе создано 720 бригад, которые занимаются наладкой и регулированием систем отопления в жилфонде. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить закрытие всех поступивших заявок.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович уточнил, что работы по наладке подачи тепла в квартиры горожан ведутся, причем не только по заявительному, но и по выявительному принципу. Они находятся на контроле в Мингорисполкоме и администрациях районов.-0-

Кухарев предложил продлить сезон сельхозярмарок в Минске По мнению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, если на такой формат торговли есть спрос и если позволят погодные условия, ярмарки по выходным в ноябре необходимо продолжить.