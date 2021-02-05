В Минске созданы 93 бригады для быстрого устранения аварий в жилфонде

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с погодными условиями в Минске созданы 93 аварийно-восстановительных бригады для оперативного устранения аварийных ситуаций в жилфонде. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергей Рубанов на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице созданы оперативные группы из числа руководящих сотрудников, специалистов предприятий ЖКХ города. Обеспечены круглосуточные дежурства 56 ответственных инженерно-технических работников, а также созданы 46 специальных мобильных бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищного фонда.

"Для оперативного устранения аварийных ситуаций созданы 93 аварийно-восстановительных бригады численностью 245 человек. В том числе на "Минсккоммунтеплосети" - восемь бригад в количестве 42 человек, в Городской аварийной службе - 77 бригад (169 человек), на "Минскводоканале" - восемь бригад (34 человека)".

В УП "Минсккоммунтеплосеть" две модульные котельные. Пополнен аварийный запас материалов, средств и оборудования для использования при устранении возможных чрезвычайных ситуаций.

Более 5,8 тыс. жилых домов с системой централизованного теплоснабжения, где есть возможность использовать системы технического регулирования, оснащены таковыми. Все подрядные организации, которые обслуживают дома с такими системами, имеют доступ к диспетчерской службе и в режиме реального времени отслеживают заявки.

Также при подготовке к заморозкам в столице проведен внеочередной осмотр инженерных систем жилых домов, организован постоянный контроль за их работой. Завершены профилактические ремонты внутридомовых систем на период понижения температур ниже 15 градусов мороза. Специалисты проверили, закрыты ли входы в подъезды, подвалы и на чердаки. Проверено отсутствие доступа на объекты капитального ремонта.

Сергей Рубанов добавил, что в январе в местах общего пользования (подъездах жилых домов) выявлено более 150 фактов размораживания радиаторов - в основном из-за открытых окон, отсутствия остекления, неработающих доводчиков дверей на входе в подъезды или балконах. Контроль за соблюдением правил пользования жилыми помещениями будет продолжен.

Проводится очистка кровель от снега и наледи, козырьков балконов над входами в подъезды - от наледи и сосулек, ограждаются опасные зоны возможного схождения снега и льда.-0-