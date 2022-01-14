14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели 7 раз выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В Минске сегодня с 12.00 было зафиксировано усиление ветра с порывами до 25 м/с. В результате непогоды в городе были зафиксированы падения различных конструкций, деревьев, в том числе на автомобили, а также элементов кровли. Работники МЧС оперативно устраняют последствия непогоды. По состоянию на 14.00 спасатели выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев в 7 случаях, по демонтажу аварийных листов жести в 9 случаях, по демонтажу билборда в 2 случаях, по демонтажу оконной рамы и кровли остановочного пункта", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сильный ветер сохранится до конца дня. "Просим минчан и гостей столицы быть внимательными и осторожными. Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности воздержитесь от выхода на улицу", - добавили спасатели.-0-