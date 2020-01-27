В Минске стартовал "Звездный поход"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 55-го "Звездного похода", состоялся сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Звездный поход" посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет 28-31 января. В акции примут участие около 300 человек. Это студенты и преподаватели из БГПУ им. М.Танка, Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (Казахстан), Московского педагогического государственного университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами (Узбекистан).

Участники посетят Борисовский, Вилейский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Пинский, Оршанский, Сморгонский, Осиповичский районы. Они встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, окажут им шефскую помощь, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны. Также студенты выступят с концертными программами в школах регионов, проведут встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.

Ожидается, что студенты и преподаватели присоединятся к республиканской акции "Во славу общей Победы!" и примут участие в заборе земли с братских могил воинов и мирных жителей, погибших в годы войны на территории посещаемых районов, а затем передадут капсулы с землей для помещения в крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

В торжественном открытии похода принял участие министр образования Игорь Карпенко. Он отметил, что БГПУ неслучайно выступает инициатором мероприятия: для педагога важно побывать в сельской школе, пообщаться с учителями и детьми, провести профориентационную беседу. "Поход по местам боевой и трудовой славы говорит о том, что молодежь чтит традиции предыдущих поколений. Поход стал интернациональным: участвуют студенты из университетов-побратимов БГПУ. Некоторые ребята приезжают с фотографиями своих дедов и прадедов, похороненных в Беларуси", - сказал он.

Министр и сам в свое время принимал участие в "Звездном походе". "Первый раз был в походе в 1985 году. Акция прошла на территории Могилевской, Витебской и Минской областей, мы стартовали в Толочине и финишировали в Березино. Помню, была суровая зима, между деревнями мы передвигались на лыжах, всю амуницию нам подвозили машины местных колхозов. В целом содержание акции остается неизменным. Конечно, молодежь вносит что-то новое, но общение и взаимодействие на местах, концерты, встречи с ветеранами, благоустройство могил павших воинов - по-прежнему неотъемлемая часть похода", - отметил Игорь Карпенко.

Ректор БГПУ Александр Жук добавил, что студенты в составе 9 делегаций посетят 9 районов Беларуси. Причем районы выбраны неслучайно: иностранцы выедут в те точки, где похоронены их земляки. "Это дает личностное восприятие событий. Студенты из зарубежных вузов говорят, что такое остается в памяти на всю жизнь. В общей сложности около 300 человек выступят хранителями памяти, им предстоит передать историческую правду о Великой Отечественной войне молодым поколениям, чтобы уроки той войны не были преданы забвению", - сказал он.

Один из участников похода студент БГПУ Павел Спургяш поделился, что рассчитывает больше узнать о героях Великой Отечественной войны, а также подробнее рассказать школьникам о своем вузе. "Участвую первый раз. Для меня это грандиозное событие: нам предстоит посетить различные города, навестить героев ВОВ. Хочется поблагодарить их за все, что они сделали для нас, и помочь им. Плюс планируем увидеть исторические места и мемориальные комплексы Осиповичского района. Обязательно проведем профориентацию старшеклассников: расскажем им о БГПУ и докажем, что наши студенты сильны и в науке, и в творчестве, и в спорте", - заключил он.

А делегации Московского педагогического государственного университета предстоит выехать в Пинский район. От российского вуза в походе участвуют 5 человек, один из них Роман Усов. Он тоже участвует в акции впервые. "Хочу почтить память русских солдат, которые погибли, освобождая Беларусь, защищая наши страны от немецко-фашистских захватчиков", - сказал он.

Организатором мероприятия выступает БГПУ. "Звездный поход" проходит с 1966 года, цель - гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи.-0-