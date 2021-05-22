22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартует летний музыкально-туристический сезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

С 22 мая и до середины сентября в Верхнем городе организуют выступления молодежных и детских коллективов, танцевальные программы и мастер-классы по различным направлениям, кинопоказы Open air Cinema.

В списке мероприятий на сезон традиционные проекты "Классика у ратуши", фестиваль-ярмарка "Вясновы букет", праздники национальных культур, в частности, День многонациональной России и Праздник молдавской культуры.

Жителям и гостям столицы также представят новые мероприятия. Среди них культурный проект "Сохраняя традиции, создаем будущее", посвященный 30-летию стран Содружества Независимых Государств. Он откроется выставкой в ратуше и завершится грандиозной концертной программой "Мелодии Содружества", в которой гости услышат известные мелодии из всех стран СНГ в исполнении Президентского оркестра.

На площадке в течение сезона организуют и мероприятия проекта "Театральные вечера у ратуши". Он соберет коллективы ведущих городских театров, которые покажут спектакли как для взрослых, так и для детей.

Полная программа мероприятий размещена на официальном сайте Мингорисполкома.-0-