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24 июля 2020, 14:02

В Минске строят 140 жилых домов общей площадью 1,6 млн кв.м

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Минске строят 140 жилых домов общей площадью 1,6 млн кв.м. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Денис Никитин, передает корреспондент БЕЛТА.

По его информации, в настоящее время в Минске в стадии строительства находятся 140 жилых домов общей площадью 1,6 млн кв.м, из них 500 тыс. кв.м строят коммунальные застройщики, 1,1 млн кв.м. - коммерческие предприятия. Наиболее масштабное строительство жилья ведется в Октябрьском районе, где возводится около 700 тыс. кв.м жилья, что составляет более 40% от всего объема жилищного строительства в столице. В тройку также входят Центральный и Московский районы, где возводится 245 тыс. кв.м и 219 тыс. кв.м жилья соответственно. По итогам первого полугодия в столице введено в эксплуатацию 23 многоквартирных жилых дома общей площадью 275 тыс. кв.м. По итогам года в Минске планируется выполнить задание, доведенное правительством, по строительству 630 тыс. кв.м жилья.

"В Минске приоритетным в жилищном строительстве является направление граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на строительство жилья, в первую очередь это многодетные семьи. Сегодня для указанных категорий граждан в стадии строительства находится 23 многоквартирных жилых дома, а это более 3 тыс. квартир. До конца года запланировано строительство еще 27 многоквартирных жилых домов, в составе которых также более 3 тыс. квартир", - сообщил Денис Никитин. Основные строительные площадки для нуждающихся в улучшении жилищных условий находятся в микрорайонах Лошица, Чижовка и др. В Минске также определены земельные участки для строительства индивидуальных домов. Расположены они будут в микрорайонах Сокол, Чижовка, деревне Зацань, а также на территории границ улиц Ангарской и Байкальской.

Представитель Мингорисполкома отметил, что в столице постепенно снижаются объемы строительства жилья. Если в 2013-2014 годах в городе ежегодно возводилось более 1 млн кв.м жилья, то сейчас только 600 тыс. кв.м. "В два раза снизились объемы строительства жилья. Чтобы они увеличились, постепенно осваиваются города-спутники Минска, в первую очередь Смолевичи. Там сдается один жилой дом на 192 квартиры, куда направлены минчане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий. До конца текущего года планируем приступить к строительству еще 6 домов, в стадии проектирования - детский сад и школа", - подчеркнул он.

По словам начальника управления, в Минске до конца года планируют сдать в эксплуатацию арендный жилой дом на 244 квартиры. Также на территории Московского района в стадии строительства находятся многоквартирные жилые дома, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Этот объект оборудован отдельно стоящей электрокотельной. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

Заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Минского городского исполнительного комитета Елена Редько сообщила, что в настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске состоит более 192 тыс. семей, из них 6283 - многодетные, при этом из этих многодетных 3456 еще не направлены на строительство жилья, а из них более 890 семей состоят на учете нуждающихся более трех лет. В списке многодетных семей, претендующих на земельный участок, сейчас более 800 семей.-0-

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