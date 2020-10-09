9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске строят 145 жилых домов, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня в Минске в стадии строительства находится 145 жилых домов общей площадью 1,6 млн кв.м. Наиболее масштабное строительство ведется в Октябрьском районе столицы - около 700 тыс. кв.м, что составляет более 40% от всего объема жилищного строительства в городе", - сказал Денис Никитин.

По оперативным данным, за январь - сентябрь в Минске ввели в эксплуатацию 31 многоквартирный жилой дом общей площадью 385 тыс. кв.м. По семь жилых домов введено в Первомайском и Октябрьском районах, пять - в Заводском, четыре - в Московском, по три - в Ленинском и Фрунзенском, два - в Центральном районе. 19 жилых домов возведено по индивидуальным проектам, 12 - в конструкциях крупнопанельного домостроения.

"Основными площадками для возведения жилья в столице являются микрорайоны Лошица и Чижовка, застройка Минск-Мир, а также территории в границах улиц Шаранговича - Горецкого и Шишкина - Кулешова", - отметил представитель Мингорисполкома.

Он подчеркнул, что сейчас в приоритете обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в первую очередь многодетных семей. "Учитывая, что на территории Минска практически отсутствуют свободные земельные участки, пригодные для строительства жилья, необремененные сносом объектов недвижимости и необходимостью реализации имущественных прав собственников, Мингорисполком совместно с Миноблисполкомом начал освоение города-спутника Смолевичи", - обратил внимание Денис Никитин.-0-

Все материалы можно прочитать по ссылке