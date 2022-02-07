В Минске существуют 11 видов растений и 5 видов животных из Красной книги

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11 видов растений и 5 видов животных из Красной книги существуют на территории Минска. Об это сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов Степан Дубницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году проведено 44 обследования условий содержания диких животных. Основные организации, которые содержат и разводят в неволе диких животных - это Минский зоопарк, индивидуальные предприниматели и физические лица. Комитетом проводится регистрация диких животных, содержащихся в неволе, отлов которых в целях содержания осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных. В прошлом году было выдано 6 таких разрешений с регистрацией 5 видов и 14 особей. В ходе проведения проверочных мероприятий в области обращения с дикими животными были выявлены нарушения, связанные с содержанием диких животных", - сообщил Дубницкий.

По его словам, на территории Минска находятся некоторые виды животных и растений, включенные в Красную книгу. Для их сохранения комитетом предпринимаются соответствующие меры.

"Обеспечение сохранения биологического разнообразия реализуется при помощи различных механизмов. Для сохранения редких видов, включенных в Красную книгу, по заказу комитета Институтом экспериментальной ботаники были проведены соответствующие работы. По их результатам было установлено, что на территории Минска под охраной находится 22 места произрастания 11 видов дикорастущих растений и 13 мест обитания 5 видов диких животных, которые включены в Красную книгу. В данный момент согласовывается решение о передаче некоторых видов пользователям земельных участков, - отметил председатель комитета.-0-