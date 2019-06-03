В Минске сведут к минимуму вырубку деревьев

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к вырубке деревьев в Минске изменятся, подготовлен и согласован соответствующий проект указа, сообщила на пресс-конференции "Потенциал внедрения зеленых технологий для улучшения качества жизни в городах и регионах Беларуси" начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ направлен на то, чтобы свести к минимуму вырубку зеленых насаждений.

Начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки министерства Екатерина Кузнецова добавила, что озеленению столицы уделяется большое внимание. Ежегодно высаживаются новые аллеи, закладываются парки. К тем, кто нарушает законодательство по сохранению деревьев, не обеспечивает компенсационные посадки, применяются меры административного воздействия. "И такая практика сохранится", - сказала специалист.

Как сообщалось, в проекте указа "О порядке удаления деревьев в г. Минске" закреплено, что в городе не допускается вырубка деревьев, за исключением некоторых случаев: при строительстве в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектной документацией, при ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий. Кроме того, допускается удаление опасных и упавших деревьев, а также деревьев, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию. Исключение делается и в случае, если деревья препятствуют эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов или растут в границах земельных участков, предоставленных гражданам для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, а также предоставленных в частную собственность негосударственным юрлицам, в собственность иностранным государствам, международным организациям.

С учетом того, что случаи вырубки деревьев в Минске в больших объемах чаще всего связаны со строительством, документом предусматривается, что при разработке проектной документации должно быть сохранено не менее 50% растущих на участке деревьев с диаметром ствола 4 см и более на высоте 1,3 м. Остальные деревья должны быть пересажены или проведены компенсационные посадки. При разработке проектной документации на строительство автомобильных стоянок (парковок) должно быть сохранено 100% деревьев на участке, за исключением опасных, упавших или тех, распространение и численность которых подлежит регулированию. При этом предполагается, что действие указа не будет распространяться на проектную документацию и акты выбора места размещения земельного участка для строительства, утвержденные до вступления документа в силу.

Согласно проекту указа, компенсационные посадки должны проводиться в текущий или ближайший благоприятный период (с 16 марта по 14 мая или с 1 октября по 30 ноября) преимущественно крупномерными деревьями. Их нужно высаживать на территориях, расположенных на расстоянии до 200 м от места произрастания удаляемых деревьев, если они не подлежат застройке в соответствии с утвержденной проектной документацией. Если на этих участках нет условий для компенсационных посадок, их нужно проводить на перспективных озелененных территориях общего пользования.-0-