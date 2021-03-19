В Минске территории после зимних земляных работ благоустроят к 1 мая

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места проведения зимних плановых и аварийных земляных работ в Минске планируют благоустроить к 1 мая. Об этом сегодня рассказал начальник КУП "Техническое управление Мингорисполкома" Олег Корзун на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"На проведение земляных работ в период с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выдали 518 разрешений. После плановой или аварийной раскопки в зимнее время временно благоустроили 441 место, - рассказал Олег Корзун. - Если в холодный зимний период, когда земля замерзает, места выглядели прилично, то с потеплением на некоторых зеленых и пешеходных зонах, проезжих частях начали выявлять недостатки. Территория неопрятна. Выровнять землю, озеленить и положить плитку в местах проведения зимних раскопок планируем к 1 мая".

На выполнение аварийных земляных работ в зимний период наибольшее количество разрешений было выдано "Минским тепловым сетям".

Как отметил начальник технического управления, на данный момент проводится актуализация регламента проведения земляных работ, которая предусматривает более жесткие меры реагирования на нарушения.-0-