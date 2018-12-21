В Минске трамваи и троллейбусы на некоторых маршрутах встали из-за аварий

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за аварий в районе ул. Чорного, Сурганова и на Логойском тракте в направлении ул. Красной приостановлено движение некоторых троллейбусов и трамваев. Такая информация размещена на сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

Так, с 12.33 на ул. К Чорного - Сурганова в направлении ул. Академической из-за ДТП не могут продолжать движение по привычному маршруту троллейбусы № 35, 61. Движение троллейбусов № 35 временно организовано до пл. Бангалор, № 61 - до РК Толбухина.

Чуть ранее из-за аварии стороннего транспорта на ул. М.Богдановича - Коммунистической в направлении ул. Немиги произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 37, 46, 53, но спустя час оно было восстановлено.

И все еще перенаправляется движение трамваев на маршрутах № 1, 5, 6 из-за ДТП на Логойском тракте в направлении ул. Красной. Трамваи № 1 и 6 идут до РК Озеро, № 5 - до РК З.Бядули. Организован временный автобусный маршрут №906 Карбышева - Красная.-0-