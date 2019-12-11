В Минске у ратуши установят необычную елку из 86 шаров

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площадке возле городской ратуши установят необычную елку, состоящую из 86 шаров. Об этом рассказала первый заместитель генерального директора "Минскреклама" Татьяна Калитина сегодня в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"В этом году будет реализована новая идея. Интересный арт-объект появится у ратуши. Высота каркаса ели составит 12 м. Это будет безхвойная ель из 86 шаров, каждый со своим элементом подсветки, динамика сменяемости - 11 цветов. Монтаж начнется 16-18 декабря", - сказала Татьяна Калитина.

Всего в Минске, добавила она, "Минскреклама" выставила 29 новогодних елей, размещенных на основных местах проведения массовых мероприятий. Каждая елка будет по-разному подсвечиваться, но все они будут вписываться в общую концепцию оформления города: в графике будут присутствовать голубые оттенки, в украшениях - белорусский орнамент.-0-