В Минске улучшилось санитарное состояние площадок по сбору ВМР

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операторы сбора вторичных материальных ресурсов стали наводить порядок на своих территориях. Об этом сказал заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк во время заседания рабочей группы по содержанию и благоустройству территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

С 10 июня по 17 июня в столице проверили санитарное состояние 2335 территорий, среди которых в 179 местах выявили нарушения. "Обследовали строительные площадки, промышленные предприятия и пункты сбора вторичных ресурсов. Везде выявлены нарушения, однако их процент по сравнению со всем объемом проверенных объектов небольшой. Также заметили, что заготовительные пункты ВМР стали активнее убирать участки. Нарушений выявлено намного меньше, чем ранее: проверили 192 пункта и обнаружили проблемы только в 29 местах", - рассказал Григорий Гетюк.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович подчеркнул, что контроль за состоянием заготовительных пунктов продолжится до наведения там идеального порядка на постоянной основе.-0-