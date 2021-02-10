В Минске уровень использования твердых коммунальных отходов увеличился до 27%

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для повторного использования из коммунальных отходов извлекли 27% стекла, бумаги и пластика из планируемых 25%. Об этом сегодня рассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий на отчетной коллегии по итогам работы комитета и планам на текущий год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество отходов, которые захоронили на полигоне, за год сократилось на 22,7 тыс. т. Также наблюдается снижение коммунальных отходов на 17 тыс. т, однако этот показатель один из самых низких по стране, - рассказал Степан Дубницкий. - Показатель использования твердых коммунальных отходов к образовавшимся составил 27% из планируемых 25%. Рост есть, но данный показатель практически самый низкий по сравнению с областями республики. К примеру, в Брестской, Витебской и Гродненской областях он составил более 30%".

Для достижения показателя использования коммунальных отходов в 30% в 2021 году комитет планирует провести контрольно-аналитические мероприятия в отношении организаций-перевозчиков по соблюдению технических требований при обращении с коммунальными отходами. "Также считаем, что недостаточное извлечение стекла, бумаги и пластика в Минске связано с отсутствием достаточных мощностей по сортировке коммунальных отходов", - отметил Степан Дубницкий.

По итогам 2020 года в Минске образовалось 760 тыс. т коммунальных отходов, а мощности по сортировке позволили переработать только 87 тыс. т, что составляет всего 11%.-0-